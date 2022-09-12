В Калужской области прогнозируют пасмурную неделю

В понедельник, 12 сентября, в Калужской области прогнозируют пасмурную погоду.

Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.

В Калуге возможен дождь. Порывы ветра – до 4 м/с.

Примрено такую же погоду обещают и на всю неделю.

По народным приметам, если уродилось много рябины - осень будет дождливой.

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