В Калужской области прогнозируют пасмурную неделю
В понедельник, 12 сентября, в Калужской области прогнозируют пасмурную погоду.
Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.
В Калуге возможен дождь. Порывы ветра – до 4 м/с.
Примрено такую же погоду обещают и на всю неделю.
По народным приметам, если уродилось много рябины - осень будет дождливой.
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