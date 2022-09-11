В Калужской области ожидается пасмурная погода
В воскресенье, 11 сентября, в Калужской области прогнозируют облачную погоду.
Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +10.
В Калуге возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 5 м/с.
По народным приметам, если скворцы до сих пор не улетели в теплые края, то «бабье лето» будет долгим.
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