В Калужской области потеплеет на выходных

В субботу, 10 сентября, в Калужской области сохранится солнечная погода.

Температура воздуха утром составит около +8 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +10.

Осадки в Калуге не ожидаются. Порывы ветра – до 2 м/с.

По народным приметам, если гуси и журавли еще не улетели в теплые края, то это предвещает позднюю и теплую зиму.

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