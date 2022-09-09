В Калужской области прогнозируют солнечную погоду
В пятницу, 9 сентября, в Калужской области ожидается солнечная погода.
Утром будет около +5 градусов, днем – до +13, вечером – в районе +8.
Осадки не прогнозируются.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – в районе 70%.
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