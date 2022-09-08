МЧС предупреждает о заморозках в Калужской области с 9 по 11 сентября

С 9 по 11 сентября в Калужской области местами возможны кратковременные заморозки. Об этом в четверг рассказали в ГУ МЧС.

Ночью и утром температура воздуха может в отдельных районах опуститься до -2.

Огородникам спасатели рекомендуют укрыть посадки.

В то же время на выходных дневная температура воздуха должна подняться до +16.

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