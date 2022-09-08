В Калужской области сохранится пасмурная погода

В четверг, 8 сентября, в Калужской области сохранится прохладная погода с небольшими дождями.

Утром температура воздуха составит около +7 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +9.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с, влажность воздуха – около 75%.

По народным приметам, если утро холодное, то зима будет ранней и морозной.

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