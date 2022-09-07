В Калужской области прогнозируют дожди

В среду, 7 сентября, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Местами – дожди и ливни.

Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днем – до +13, вечером – в районе +9.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.

По народным приметам, если стаи птиц садятся передохнуть на землю, то в ближайшие дни будет тепло, а если местом отдыха птицы выбирают крыши домов или деревья, то стоит готовиться к ухудшению погоды.

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