В Калужской области прогнозируют облачную погоду

Во вторник, 6 сентября, в Калужской области ожидается облачная погода без осадков.

Утром будет около +5 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +8.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

По народным приметам, если синицы кричат, скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

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