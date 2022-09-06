В Калужской области прогнозируют облачную погоду
Во вторник, 6 сентября, в Калужской области ожидается облачная погода без осадков.
Утром будет около +5 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +8.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.
По народным приметам, если синицы кричат, скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.
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