МЧС предупреждает о заморозках в Калужской области 6 и 7 сентября
Ночью и утром во вторник и среду, 6-7 сентября, в Калужской области ожидаются заморозки. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.
Температура воздуха местами может опуститься до -1.
Спасатели рекомендуют дачникам укрыть посадки на огородах.
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