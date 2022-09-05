МЧС предупреждает о заморозках в Калужской области 6 и 7 сентября

Ночью и утром во вторник и среду, 6-7 сентября, в Калужской области ожидаются заморозки. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.

Температура воздуха местами может опуститься до -1.

Спасатели рекомендуют дачникам укрыть посадки на огородах.

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