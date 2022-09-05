В Калужской области вновь похолодает

В понедельник, 5 сентября, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Утром будет около +5, днем – до +12, вечером – в районе +10.

В течение дня возможны дожди, местами - ливни.

Порывы северо-западного ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – в районе 70%.

По народным приметам, если журавли уже улетели на юг, зима будет ранней.

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