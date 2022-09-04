В Калужской области ожидается солнечная погода

В воскресенье, 4 сентября, в Калужской области выглянет солнце.

Днем ожидается до +16 градусов. Осадки не ожидаются.

Порывы северо-западного ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – в районе 50%.

По народным приметам, если этот день выдался теплым и солнечным, то такая же погода продержится еще четыре недели.

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