В Калужской области ожидается солнечная погода
В воскресенье, 4 сентября, в Калужской области выглянет солнце.
Днем ожидается до +16 градусов. Осадки не ожидаются.
Порывы северо-западного ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – в районе 50%.
По народным приметам, если этот день выдался теплым и солнечным, то такая же погода продержится еще четыре недели.
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