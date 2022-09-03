В Калужской области прогнозируют небольшое потепление

В субботу, 3 сентября, в Калужской области немного потеплеет.

Днем ожидается до +16 градусов. Будет облачно, но без существенных осадков.

Порывы западного ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – в районе 50%.

По народным приметам, если дует северный ветер, то будет похолодание, южный - потепление, восточный - солнечно, а западный - к дождям.

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