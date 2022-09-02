МЧС предупредило о заморозках в Калужской области с 3 по 5 сентября

На выходных в Калужской области ожидаются первые осенние заморозки. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.

С 3 по 5 сентября ночью и утром температура воздуха местами может опуститься до -1 градуса.

Спасатели рекомендуют дачникам укрыть растения на огородах.

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