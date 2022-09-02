В Калужской области прогнозируют облачную погоду

В пятницу, 2 сентября, в Калужской области сохранится прохладная погода.

Температура воздуха утром составит около +8 градусов, днем – до +13, вечером – в районе +10.

Осадки в Калуге не ожидаются, но будет облачно, порывы ветра – до 6 м/с.

По народным приметам, если птицы летят высоко, то «бабье лето» будет теплым и очень долгим, обилие ягод рябины - к частым дождям.

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