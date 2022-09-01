В Калужской области похолодает в первый день осени

В четверг, 1 сентября, в Калужской области ожидается прохладная погода.

Утром будет около +10 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +12.

Местами возможен дождь, порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.

По народным приметам, какая погода стоит в этот день, такая она будет и все осенние месяцы. При этом, если день выдался теплый, то зима будет долгая и холодная.

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