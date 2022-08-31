В Калужской области прогнозируют резкое похолодание

В среду, 31 августа, в Калужской области похолодает.

Утром ожидается около +15 градусов, днем – до +18, вечером – в районе +14.

Существенных осадков не будет, но небо может затянуть тучами.

Порывы ветра в Калуге в последний день лета будут достигать 6 м/с. Влажность воздуха – около 70%.

По народным приметам, если 31 августа прохладно, то сентябрь будет теплым и ясным.

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