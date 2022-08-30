МЧС предупреждает о грозе в Калужской области 30 августа
Вечером во вторник, 30 августа, на территории Калужской области ожидается гроза. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.
Влажность воздуха повысится до 90%. Температура воздуха – в районе +20.
В последний день лета в Калуге начнется похолодание. Температура воздуха не будет превышать +18 градусов.
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