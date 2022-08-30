В Калужской области прогнозируют последний жаркий день
Во вторник, 30 августа, в Калужской области ожидается жаркая погода.
Днем воздух прогреется до +27 градусов. Местами возможны дожди.
По прогнозам синоптиков, уже со среды ожидается похолодание. Температура воздуха – не выше +18.
По народным приметам, если в этот день хорошая погода, то весна будет ранней и теплой.
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