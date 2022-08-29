В Калужской области ожидается похолодание

В понедельник, 29 августа, в Калужской области сохранится теплая погода.

Утром ожидается около +17, днем – до +25, вечером – в районе +20.

Местами возможен дождь. Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с. Влажность воздуха – в районе 60%.

К концу недели дневная температура воздуха в Калужской области опустится до +15 градусов.

По народным приметам, если 29 августа хорошая погода, зима будет короткой.

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