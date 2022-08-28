В Калужской области жара начнет спадать

В воскресенье, 28 августа, в Калужской области ожидается жаркая погода. Но к вечеру возможен небольшой дождь.

Утром ожидается около +20, днем – до +29, вечером – в районе +23.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – в районе 50%.

После выходных жара начнет спадать.

По народным приметам, если с этого дня и до 11 сентября стоит сухая и теплая погода, то осень тоже будет теплой и долгой.

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