В Калужской области жара начнет спадать
В воскресенье, 28 августа, в Калужской области ожидается жаркая погода. Но к вечеру возможен небольшой дождь.
Утром ожидается около +20, днем – до +29, вечером – в районе +23.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – в районе 50%.
После выходных жара начнет спадать.
По народным приметам, если с этого дня и до 11 сентября стоит сухая и теплая погода, то осень тоже будет теплой и долгой.
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