В Калужской области последние выходные лета будут жаркими

В субботу, 27 августа, в Калужской области сохранится жаркая погода.

В течение дня небо может затянуть облаками, но температура воздуха от этого не уменьшится.

Утром ожидается около +20, днем – до +30, вечером – в районе +25. Без осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – в районе 50%.

По народным приметам, если 27 августа журавли улетают в теплые края, то зима будет холодной и ранней, а вот если птиц в небе не видно - опасаться ранних морозов не стоит.

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