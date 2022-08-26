В пятницу, 26 августа, в Калужской области сохранится жаркая погода. Будет облачно с прояснениями и без осадков.

Утром ожидается около +18 градусов, днем – до +31, вечером – в районе +25.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с, влажность воздуха – 40%.

По народным приметам, пожелтевшие листья на березе предвещают скорые заморозки.

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