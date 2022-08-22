В Калужской области прогнозируют жару
В понедельник, 22 августа, в Калужской области ожидается жаркая погода.
Температура воздуха утром составит около +20, днем – до +28, вечером – в районе +25.
Осадки не прогнозируются.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.
По народным приметам, с этого времени теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.
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