В Калужской области прогнозируют жару

В понедельник, 22 августа, в Калужской области ожидается жаркая погода.

Температура воздуха утром составит около +20, днем – до +28, вечером – в районе +25.

Осадки не прогнозируются.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.

По народным приметам, с этого времени теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.

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