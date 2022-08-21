В Калужской области вновь начнет теплеть
В воскресенье, 21 августа, теплая погода начнет возвращаться в Калужскую область.
Температура воздуха утром составит около +18, днем – до +24, вечером – в районе +23.
Небольшой дождь возможен утром.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.
По народным приметам, если в этот день прохладно, то осень будет теплой, а жаркая погода в этот день – к долгому бабьему лету.
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