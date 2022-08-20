В Калужской области сохранится дождливая погода

В субботу, 20 августа, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около +16, днем – до +22, вечером – в районе +20.

В течение всего дня возможен небольшой дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.

По народным приметам, если в этот день улетают аисты, то осень будет ранней и холодной.

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