В Калужской области сохранится дождливая погода
В субботу, 20 августа, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха утром составит около +16, днем – до +22, вечером – в районе +20.
В течение всего дня возможен небольшой дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.
По народным приметам, если в этот день улетают аисты, то осень будет ранней и холодной.
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