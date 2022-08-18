В Калужской области ожидается жаркая погода

В четверг, 18 августа, в Калужской области не ожидается серьезных изменений в погоде.

Утром температура воздуха составит около +20, днем – до +28, вечером – в районе +25.

Будет облачно, но без осадков. Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.

По народным приметам, если день пасмурный, то первый месяц зимы будет холодным и снежным, а если на улице тепло и ясно, то и декабрь будет теплым и солнечным.

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