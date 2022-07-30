В Калужской области прогнозируют теплые выходные
Последние выходные июля в Калужской области обещают быть теплыми.
Утром в субботу, 30 июля, синоптики прогнозируют около +20 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +22.
Осадков не будет, солнечно, порывы ветра – до 2 м/с.
Такая же погода ожидается и в воскресенье.
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