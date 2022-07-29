В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

В пятницу, 29 июля, в Калужской области ожидается теплая погода без осадков.

Утром температура воздуха составит около +18, днем – до +25, вечером – в районе +22.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с.

По народным приметам, если утренняя роса держится до обеда, то впереди еще ждут жаркие дни. Хорошую и ясную погоду также предвещает парящий в небе коршун.

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