МЧС предупреждает о грозе с градом в Калужской области 28 июля
Днем и вечером в четверг, 28 июля, в Калужской области возможны грозы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Местами ожидаются сильный дождь, град, порывы ветра до 17 м/с.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу.
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