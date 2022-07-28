МЧС предупреждает о грозе с градом в Калужской области 28 июля

Днем и вечером в четверг, 28 июля, в Калужской области возможны грозы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Местами ожидаются сильный дождь, град, порывы ветра до 17 м/с.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу.

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