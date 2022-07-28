В Калужской области ожидаются ливни

В четверг, 28 июля, в Калужской области ожидается дождливая погода.

Температура воздуха утром составит около +18 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +20.

Днем возможны ливни. Порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, если у липы к этому дню пожелтели листья, то осень наступит рано, но будет теплой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.