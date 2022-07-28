В Калужской области ожидаются ливни
В четверг, 28 июля, в Калужской области ожидается дождливая погода.
Температура воздуха утром составит около +18 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +20.
Днем возможны ливни. Порывы ветра – до 3 м/с.
По народным приметам, если у липы к этому дню пожелтели листья, то осень наступит рано, но будет теплой.
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