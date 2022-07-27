МЧС предупреждает о грозе с градом в Калужской области 27 и 28 июля
Вечером в среду, 27 июля, а также ночью и утром 28 июля в Калужской области ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Местами возможны сильный дождь, гроза, град, порывы ветра до 12-17 м/с.
Во время грозы МЧС рекомендует калужанам не выходить на улицу.
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