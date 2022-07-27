В Калужской области прогнозируют жару и ливни
В среду, 27 июля, в Калужской области ожидается жаркая погода.
Температура воздуха утром составит около +23 градусов, днем – до +29, вечером – в районе +25.
Днем ожидается дождь, вечером – ливень.
По народным приметам, дождь в этот день предвещает холодные осенние месяцы.
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