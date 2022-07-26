В Калужской области потеплеет
Во вторник, 26 июля, в Калужской области ожидается потепление.
Утром температура воздуха составит около +20 градусов, днем – до +27, вечером – в районе +25.
Во второй половине дня возможен дождь.
По народным приметам, если грачи начали собираться в стаи - осень будет ранней. Сухая и теплая погода - к погожей осени. Если шишки растут низко, в этом году будут ранние морозы. Если высоко, то настоящие холода наступят только в конце января.
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