В Калужской области потеплеет

Во вторник, 26 июля, в Калужской области ожидается потепление.

Утром температура воздуха составит около +20 градусов, днем – до +27, вечером – в районе +25.

Во второй половине дня возможен дождь.

По народным приметам, если грачи начали собираться в стаи - осень будет ранней. Сухая и теплая погода - к погожей осени. Если шишки растут низко, в этом году будут ранние морозы. Если высоко, то настоящие холода наступят только в конце января.

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