МЧС предупреждает о грозе в Калужской области 25 июля

В понедельник, 25 июля, в Калужской области ожидается гроза. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Местами возможен сильный дождь и шквалистый ветер с порывами до 13-18 м/с.

Калужанам рекомендуют в случае ухудшения погоды не выходить на улицу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.