МЧС предупреждает о грозе в Калужской области 25 июля
В понедельник, 25 июля, в Калужской области ожидается гроза. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Местами возможен сильный дождь и шквалистый ветер с порывами до 13-18 м/с.
Калужанам рекомендуют в случае ухудшения погоды не выходить на улицу.
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