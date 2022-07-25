В Калужской области похолодает

В понедельник, 25 июля, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Утром температура воздуха составит около +18, днем – до +24, вечером – в районе +20.

Возможен небольшой дождь, порывы ветра – до 2 м/с.

По народным приметам, много грибов в лесу – к похолоданию.

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