В Калужской области похолодает
В понедельник, 25 июля, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.
Утром температура воздуха составит около +18, днем – до +24, вечером – в районе +20.
Возможен небольшой дождь, порывы ветра – до 2 м/с.
По народным приметам, много грибов в лесу – к похолоданию.
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