В Калужской области сохранится жаркая погода

В воскресенье, 24 июля, в Калужской области ожидается жаркая погода.

Утром температура воздуха составит около +20, днем – до +28, вечером – в районе +26.

Осадков не ожидается, порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, если паук сидит посреди паутины и не двигается, то скоро пойдет дождь. Много мошек – к сильному ливню.

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