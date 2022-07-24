В Калужской области сохранится жаркая погода
В воскресенье, 24 июля, в Калужской области ожидается жаркая погода.
Утром температура воздуха составит около +20, днем – до +28, вечером – в районе +26.
Осадков не ожидается, порывы ветра – до 3 м/с.
По народным приметам, если паук сидит посреди паутины и не двигается, то скоро пойдет дождь. Много мошек – к сильному ливню.
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