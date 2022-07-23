В Калужской области прогнозируют жаркие выходные

В субботу, 23 июля, в Калужской области ожидается существенное потепление.

Утром температура воздуха составит около +20, днем – до +27, вечером – в районе +25.

Осадков не ожидается, порывы ветра – до 2 м/с.

Такая же погода прогнозируется и в воскресенье.

По народным приметам, ясный и теплый день предвещает утренний туман, который стелется по воде.

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