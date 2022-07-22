В Калужской области ожидается потепление

В пятницу, 22 июля, в Калужской области ожидается первый за неделю день без дождей.

Температура воздуха утром составит около +18 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +22.

Порывы ветра – до 5 м/с, влажность воздуха – около 70%.

На выходных пока также прогнозируется сухая погода, воздух прогреется до +27.

По народным приметам, если лягушки квакают громко, то будет хорошая и ясная погода.

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