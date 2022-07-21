В Калужской области вновь прогнозируют ливни

В четверг, 21 июля, в Калужской области вновь обещают мокрую погоду.

Утром будет небольшой дождь и температура воздуха в районе +15. Днем – ливни и до +20. Также осадки возможны вечером.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

По народным приметам, какая погода в этот день, такой будет и 2 августа.

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