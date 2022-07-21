В Калужской области вновь прогнозируют ливни
В четверг, 21 июля, в Калужской области вновь обещают мокрую погоду.
Утром будет небольшой дождь и температура воздуха в районе +15. Днем – ливни и до +20. Также осадки возможны вечером.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.
По народным приметам, какая погода в этот день, такой будет и 2 августа.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!