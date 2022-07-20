МЧС предупреждает о грозе с градом и сильным ветром в Калужской области 20 июля
В среду, 20 июля, в Калужской области вновь ожидается гроза. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, порывы шквалистого ветра будут достигать скорости в 15-20 м/с. Местами возможны сильный дождь и град.
Спасатели рекомендуют не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.
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