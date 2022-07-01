Солнечная погода остается с жителями Калужской области
Утром температура воздуха составит около +16 градусов, днем – до +23, вечером – в районе +13.
День будет солнечным, а небо ясным. Ветер слабый – до 3 м/с.
Уже с завтрашнего дня температура будет повышаться. К концу недели ждем под 30 градусов жары.
Наши предки верили, если 1 июля умыться росой, особенно сенокосной, то это должно добавить здоровья и красоты, а глаза станут лучше видеть.
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