Солнечная погода остается с жителями Калужской области

Утром температура воздуха составит около +16 градусов, днем – до +23, вечером – в районе +13.

День будет солнечным, а небо ясным. Ветер слабый – до 3 м/с.

Уже с завтрашнего дня температура будет повышаться. К концу недели ждем под 30 градусов жары.

Наши предки верили, если 1 июля умыться росой, особенно сенокосной, то это должно добавить здоровья и красоты, а глаза станут лучше видеть.

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