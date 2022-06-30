В Калужской области жары не будет. Пока

В четверг, 30 июня, в Калужской области будет по-летнему тепло.

Утром температура воздуха составит около +12 градусов, днем – до +25, вечером – в районе +16.

Небо будет ясным. Солнечно. Порывы ветра – до 3 м/с.

Однако комфортной погода пробудет недолго. К выходным синоптики прогнозируют возвращение жары.

Наши предки верили, что начатые в этот день работы, например, строительство, ремонт, новый бизнес принесут разочарование.

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