В Калужской области будет по-прежнему жарко

Во вторник, 28 июня, в Калужской области все еще жарко.

Утром температура воздуха составит около +21, днем – до +29, вечером – в районе +27.

Осадки не ожидаются. В Калуге будет солнечно, порывы ветра – до 3 м/с, влажность – 65%.

По народным приметам, если солнце озаряет небо красными лучами — ближайшие дни идеально подойдут для рыбалки.

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