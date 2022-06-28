В Калужской области будет по-прежнему жарко
Во вторник, 28 июня, в Калужской области все еще жарко.
Утром температура воздуха составит около +21, днем – до +29, вечером – в районе +27.
Осадки не ожидаются. В Калуге будет солнечно, порывы ветра – до 3 м/с, влажность – 65%.
По народным приметам, если солнце озаряет небо красными лучами — ближайшие дни идеально подойдут для рыбалки.
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