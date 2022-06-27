В Калужской области сохранится жаркая погода

В понедельник, 27 июня, в Калужской области вновь ожидается жаркая погода.

Утром температура воздуха составит около +25, днем – до +30, вечером – в районе +28.

Осадки не ожидаются. В Калуге будет солнечно, порывы ветра – до 2 м/с, влажность – 50%.

По народным приметам, алый закат говорит о том, что погода скоро поменяется. Ясное звездное небо обещает солнечную погоду на следующий день.

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