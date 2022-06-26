В Калужской области прогнозируют самый жаркий день с начала 2022 года

В воскресенье, 26 июня, в Калужской области ожидается самый жаркий день с начала 2022 года.

Утром температура воздуха составит около +24, днем – до +30, вечером – в районе +26.

Осадки не ожидаются. В Калуге будет солнечно, порывы ветра – до 2 м/с, влажность – 50%.

В древности заметили, что с этого дня начинают лютовать мошкара, комары, оводы, слепни и мухи.

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