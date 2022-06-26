В Калужской области прогнозируют самый жаркий день с начала 2022 года
В воскресенье, 26 июня, в Калужской области ожидается самый жаркий день с начала 2022 года.
Утром температура воздуха составит около +24, днем – до +30, вечером – в районе +26.
Осадки не ожидаются. В Калуге будет солнечно, порывы ветра – до 2 м/с, влажность – 50%.
В древности заметили, что с этого дня начинают лютовать мошкара, комары, оводы, слепни и мухи.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!