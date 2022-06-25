В Калужской области прогнозируют жаркие выходные

В субботу, 25 июня, в Калужской области вновь ожидается жаркая погода. Будет солнечно и без осадков.

Утром температура воздуха в Калуге составит около +20 градусов, днем – до +26, вечером – в районе +24.

Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – 50%.

В воскресенье температура может подняться до +28.

По народным приметам, если веточки ели поднимаются вверх, а чешуйки шишек раскрываются – ближайшие дни будут ясными и теплыми, а если опускаются и закрываются – дождю.

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