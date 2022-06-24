На Калужскую область надвигается жара

В пятницу, 24 июня, в Калужской области сохранится жаркая погода. Будет солнечно, без осадков.

Утром температура воздуха составит около +20 градусов, днем – до +25, вечером – в районе +23.

На выходных в Калуге потеплеет до +28.

По народным приметам, теплые ночи предвещают богатый урожай плодовых растений.

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