На Калужскую область надвигается жара
В пятницу, 24 июня, в Калужской области сохранится жаркая погода. Будет солнечно, без осадков.
Утром температура воздуха составит около +20 градусов, днем – до +25, вечером – в районе +23.
На выходных в Калуге потеплеет до +28.
По народным приметам, теплые ночи предвещают богатый урожай плодовых растений.
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