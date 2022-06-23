В Калужскую область вернется солнечная погода

В четверг, 23 июня, в Калужской области ожидается потепление.

Утром температура воздуха составит около +15 градусов, днем – до +23, вечером – в районе +20.

Осадков не ожидается, будет солнечно. Порывы ветра – до 2 м/с.

Ближайшие дни в Калуге обещают быть жаркими. На выходных температура приблизится к +30 градусам.

Наши предки верили, что в этот день людям посылаются различные знаки, которые предвещают беды и несчастья, а потому надо было обращать внимание даже на незначительные вещи и явления.

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