В Калужскую область вернется солнечная погода
В четверг, 23 июня, в Калужской области ожидается потепление.
Утром температура воздуха составит около +15 градусов, днем – до +23, вечером – в районе +20.
Осадков не ожидается, будет солнечно. Порывы ветра – до 2 м/с.
Ближайшие дни в Калуге обещают быть жаркими. На выходных температура приблизится к +30 градусам.
Наши предки верили, что в этот день людям посылаются различные знаки, которые предвещают беды и несчастья, а потому надо было обращать внимание даже на незначительные вещи и явления.
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