В Калужской области вновь прогнозируют дожди

В среду, 22 июня, в Калужской области сохранится прохладная погода.

Температура воздуха утром составит около +13 градусов, днем – до +18, вечером – в районе +15.

В первой половине дня возможен дождь. Порывы ветра – до 5 м/с.

По народным приметам, если много ягод – зима будет холодной.

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