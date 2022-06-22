В Калужской области вновь прогнозируют дожди
В среду, 22 июня, в Калужской области сохранится прохладная погода.
Температура воздуха утром составит около +13 градусов, днем – до +18, вечером – в районе +15.
В первой половине дня возможен дождь. Порывы ветра – до 5 м/с.
По народным приметам, если много ягод – зима будет холодной.
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