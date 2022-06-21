В Калужской области прогнозируют дожди

Во вторник, 21 июня, в Калужской области ожидается прохладная погода. Дожди возможны в течение всего дня, местами – грозы.

Утром температура воздуха составит около +16 градусов, днем – до +19, вечером – в районе +15.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – 75%.

На 21 июня приходится самый длинный день в году и самая короткая ночь. По народным приметам, если в день летнего солнцестояния плохая погода – год будет бедным и неурожайным.

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